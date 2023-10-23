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BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | PA 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı sorgula

Bekçilik sınavlarının geride kalmasıyla birlikte sınava katılan yüzlerce aday sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Polis Akademisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapılan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen bekçi adayları, arama motorlarında 'Bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı, PA 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı sorgula' konularını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:40
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BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | PA 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı sorgula

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | Bekçilik sınavı, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adayların katılımıyla yapıldı. Ankara'da, 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar için nefesler tutuldu. Genel Kültür Genel Yetenek alanlarından 100 sorunun sorulduğu bekçi adayları için 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı detaylarını haberimizde derledik.

PA 2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı. Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI TABAN PUANLARI

Bekçilik yazılı sınavında taban puan 50'dir. Bunun dışında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavları da yapılacak olup belirli taban puanlar söz konusu değildir.

BEKÇİLİK SINAV SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı soru ve cevapları👇

A GRUBU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI👈

B GRUBU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI👈

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