Haberler Haberler KPSS ŞARTSIZ, MÜLAKATSIZ 516 PERSONEL ALIM İLANI | Sağlıkçı, güvenlik, temizlik işçisi... İşte açılacak kadrolar ve kontenjanlar

KPSS ŞARTSIZ, MÜLAKATSIZ 516 PERSONEL ALIM İLANI | Sağlıkçı, güvenlik, temizlik işçisi... İşte açılacak kadrolar ve kontenjanlar

KPSS ve mülakat şartı olmadan işçi alımı yapılacak kontenjanlar açıklandı. Hastanelerde çalışmak isteyenler için 516 eleman için çeşitli ilanların yayımlanmasının ardından internet üzerinden yapılabilecek başvurular için araştırmalar hız kazandı. İşte 516 eleman ilanı için açılacak kadrolar, kontenjanlar, başvuru şartları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:21
KPSS ŞARTSIZ, MÜLAKATSIZ 516 PERSONEL ALIM İLANI | Sağlıkçı, güvenlik, temizlik işçisi... İşte açılacak kadrolar ve kontenjanlar

KPSS ŞARTSIZ, MÜLAKATSIZ 516 PERSONEL ALIM İLANI | İşsiz veya mevcut işinden olmayan binlerce vatandaş için üniversite hastaneleri, toplamda 516 personel alımı için çeşitli ilanlar yayımlandı. Birçoğunda KPSS ve mülakat şartı bulunmayan ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, açılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

516 PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Takvim'in haberine göre, üniversite hastanelerinde yapılacak olan personel ve işçi alımı başvuruları, internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, başvurularını kolayca online olarak tamamlayabilirler. Üniversite hastanelerindeki personel ve işçi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili üniversite hastanelerinin resmi internet siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için adaylar, ilanlar ve üniversite hastanelerinin resmi duyurularını incelemelidirler.

Başvuruların son tarihi, her bir üniversite hastanesi için farklılık gösterebilir, bu nedenle adaylar son başvuru tarihlerini takip etmelidirler. Ayrıca, başvuru şartları, belgeler ve diğer ayrıntılar da ilanlarda belirtilmektedir.

Her bir ilanın başvuru süreci ve detayları farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili üniversite hastanesinin resmi web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir.

516 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Personel ve işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak

516 PERSONEL ALIMI YAPACAK HASTANELER, AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 294 personel ve işçi alımı ilanı

👉 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

Dicle Üniversitesi - 34 personel ve işçi alımı ilanı

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 26 personel ve işçi alımı ilanı

👉Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

Düzce Üniversitesi - 2 personel ve işçi alımı ilanı

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Yozgat Bozok Üniversitesi - 35 personel ve işçi alımı ilanı

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İzmir Bakırçay Üniversitesi - 6 personel ve işçi alımı ilanı

👉İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

Bursa Uludağ Üniversitesi - 58 personel ve işçi alımı ilanı

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - 19 personel ve işçi alımı ilanı

👉Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

Necmettin Erbakan Üniversitesi - 31 personel ve işçi alımı ilanı

👉Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

Gebze Teknik Üniversitesi - 8 personel ve işçi alımı ilanı

👉Gebze Teknik Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 3 personel ve işçi alımı ilanı

👉Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanı için tıklayın👈

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