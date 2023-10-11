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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? Halkalı Güneş tutulması hangi gün, ayın kaçında?

Uzun süredir merakla beklenen yılın ikinci Güneş Tutulması için az bir zaman kaldı. Dünyanın birçok yerinden görülebilecek olan yılın ikinci güneş tutulması ne zaman? Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte bu soruların yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:02
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? Halkalı Güneş tutulması hangi gün, ayın kaçında?

Yılın ikinci Güneş Tutulması için sayılı günler kaldı. Halkalı Güneş Tutulması'nın ne kadar süreceği tahmin edilmiyor. Etkileri oldukça merak edilen güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı ve Türkiye'den görülüp görülemeyeceği konusunda internetten aramalar devam ediyor.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Önemli gök olayları takvimine göre tutulmalar yılda 4 kez oluyor, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. İlk Güneş Tutulması 2023 yılında 20 Nisan'da gerçekleşmişti.

2023 takvimine göre ise Halkalı Güneş Tutulmasının ikincisi 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

2023 yılının ikinci Güneş Tutulması ise halkalı Güneş Tutulması olacak.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya'nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.

Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'de görülmeyecek.

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