CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 11 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ekim Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 27,73 (Alış) - 27,73 (Satış)
EURO: 29,42 (Alış) - 29,43 (Satış)
STERLİN: 33,97 (Alış) - 34,14 (Satış)
1 DOLAR = 27, 73 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉11 Ekim Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.667,84
Gram altın satış: 1.668,15
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.834,00
Çeyrek altın satış: 2.865,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.686,00
Yarım altın satış: 5.730,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.337,00
Tam altın satış: 11.416,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.574,00
Cumhuriyet altını satış: 11.749,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.642,00
Ata altın satış: 11.722,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ekim Çarşamba günü saat 13.20 itibarıyla alınmıştır.