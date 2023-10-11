CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 11 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ekim Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 27,73 (Alış) - 27,73 (Satış)

EURO: 29,42 (Alış) - 29,43 (Satış)

STERLİN: 33,97 (Alış) - 34,14 (Satış)

1 DOLAR = 27, 73 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉11 Ekim Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.667,84

Gram altın satış: 1.668,15

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.834,00

Çeyrek altın satış: 2.865,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.686,00

Yarım altın satış: 5.730,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.337,00

Tam altın satış: 11.416,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.574,00

Cumhuriyet altını satış: 11.749,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.642,00

Ata altın satış: 11.722,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ekim Çarşamba günü saat 13.20 itibarıyla alınmıştır.