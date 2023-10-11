Haberler Haberler AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 15. bölümüyle 10 Ekim Salı günü ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 15. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 15. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 15. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:21
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

AİLE 15. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 15. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 15. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 15. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 15. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 15. bölüm bilgileri...

AİLE 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 13. BÖLÜM KONUSU

Devin'i bir evde koruması altına alan Aslan, işler çözülene kadar onun bir yere gitmesine izin vermiyor. Aslan'ın "Bundan sonra baba da benim, imparator da benim, kral da benim!" sözleri dikkat çekerken Hülya, Devin'e tehditler savuruyor. Cihan ve Serap'ın yakınlaştığı anlar merak uyandırırken, İlyas'ın silahını ateşlemesi "İlyas kimi vurdu?" sorusunu akıllara getiriyor. Devin'in gitmesini engellemeye çalışan Aslan karşısında elinde bir balta ile Devin'i bulurken, ikili arasında neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

DİĞER
Kanser tedavisi gören Bahar Öztan ve oryantal Tanyeli hastanede bir araya geldi
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İsrail askerleri Gazze’ye kara saldırısına hazırlanıyor
Cimbom'un kalesine sürpriz aday!
Icardi, Dzeko ve Aboubakar rekabetinde o isim önde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)
Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Sizi neler bekliyor?
GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı 10:07
Letonya Ermenistan maçı ne zaman? Letonya Ermenistan maçı ne zaman? 10:04
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu 09:57
Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman? Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman? 09:28
AFYONSPOR - ADANA 1954 FK MAÇI CANLI İZLE AFYONSPOR - ADANA 1954 FK MAÇI CANLI İZLE 09:31
Cimbom'un kalesine sürpriz aday! Cimbom'un kalesine sürpriz aday! 09:35
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 09:37
Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı" Muslera'ya sert eleştiri! "Sana hiç yakışmadı" 09:49
Barça'dan 6 numara çıkarması! Barça'dan 6 numara çıkarması! 09:50
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste 23:51
Kırşehirspor kupada turladı! Kırşehirspor kupada turladı! 23:51
Bursaspor’da flaş ayrılık Bursaspor’da flaş ayrılık 23:51