Haberler Haberler A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

A101 'Aldın Aldın' kampanyası ürünleri raflardaki yerini aldı. Onlarca aktüel üründe indirimlerle reyonları dolduran A101'in 12 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, oyuncaktan muftfak eşyalarına, televizyondan dik süpürgeye çok sayıda üründe ucuza kaliteyi sunan zincir markette bu haftanın ürünlerini sizler için derledik. İşte 12 Ekim A-101 indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

A-101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

ÜlkeNin her noktasında faaliyet gösteren A101 sabah saat 09.00'da hizmete başlamaktadır. Kapanış saati ise 21.30'dur. Cuma günleri haricinde öğle arasında da hizmet veren marketin bazı şubelerinde, Cuma günleri öğle saatlerinde (13.00-14.00 arası) hizmet verilmemektedir.

A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

A-101 ZİNCİR MARKETLERİ HAKKINDA

2022 sonu itibariyle 12.000'in üzerinde mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye'nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 70.000'den fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporu'na göre, Dünya'nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli Türk şirketi olup, listede 5. sırada yer almaktadır.

A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan A101; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunarken, müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlere raflarında yer vermektedir.

14 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir.

A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

SAYILAR VE ÖDÜLLERLE A101

*Dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi (Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporuna göre 2015-2020 yılları arası)

*Social Media Awards Turkey 2022 Zincir Marketler Kategorisinde Altın ödül sahibi

*2022 Alfa Awards, Zincir Market Kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" ödülü

A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

*Dünya Alışveriş Kategorisinde Instagram'da en fazla takipçiye sahip 4. Marka (BoomSocial 2022 verileri)

*Dijital Reklam Erişimine göre yapılan marka sıralamasında süpermarket kategorisinde birinci (Gemius AdReal, Ocak-Aralık 2021)

*Türkiye'nin en büyük satın alma yapan 2. Şirketi (Economist 2021)

*SAP Kalite Ödülleri 2021'de Bulut Dönüşümü dalında Büyük Ödül sahibi

*2021 yılının Türkiye'de en çok kadın istihdam eden şirketi

Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde toplam 12.000'den fazla market ile 2015-2016-2017 yıllarında:

A101'DE ALDIN ALDIN FIRSATLARI RAFLARDA | A101 aktüel ürünler kataloğu (12 Ekim Perşembe'den itibaren)

Türkiye'de en çok istihdam yaratan şirketi
Türkiye'de en çok kadın çalıştıran şirketi
Türkiye'de en çok engelli çalıştıran şirketi
1200'den fazla ürün çeşidi ile %99'un üzerinde hane penetrasyonu

Taze meyve ve sebzelerin kontrollü sıcaklıkta saklanması kategorisinde BRCGS sertifikasına en üst puan olan "A" derecesiyle layık görülen Türkiye'de ki ilk firma

10 milyondan fazla indirmeye sahip A101 Kapıda mobil uygulaması ile Türkiye'de her ilde aynı gün adrese teslimat

Daha fazla kampanyayı bir arada sunan A101 Plus uygulaması ile uygulama mağazaları arasında en popüler uygulama

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