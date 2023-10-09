Haberler Haberler DIŞARI ÇIKMAYIN UÇARSINIZ | Fırtına ve yağış birlikte vuracak! Hızı saatte 80 km'yi bulacak (9 Ekim hava durumu)

DIŞARI ÇIKMAYIN UÇARSINIZ | Fırtına ve yağış birlikte vuracak! Hızı saatte 80 km'yi bulacak (9 Ekim hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Pazartesi tarihli hava durumu raporunda, birçok ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak olacağını kaydetti. 14 kentte sarı alarm veren uzmanlar, İstanbul'da havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağış görüleceğini belirtirken bazı illerde kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Rüzgarın hızının saatte 80 km'yi bulabileceği, bu nedenle mecburi olmadıkça dışarı çıkılmaması kaydedilirken 9 Ekim hava durumunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 08:01
DIŞARI ÇIKMAYIN UÇARSINIZ | Fırtına ve yağış birlikte vuracak! Hızı saatte 80 km'yi bulacak (9 Ekim hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava raporunda, 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ülkenin kuzey ve doğusundaki birçok ilde fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak olacağı kaydedildi. Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerinde düşeceğini belirten uzmanlar, rüzgarın hızının yer yer saatte 80 km'ye kadar çıkacağını, bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi konularda tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Ekim 2023 Pazartesi illere göre hava durumu...

MGM'DEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • SAKARYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ °C, 20°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 21°C: Parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 28°C: Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 28°C: Az bulutlu
  • MUĞLA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MERSİN °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 19°C: Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 19°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • SİVAS °C, 21°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • KONYA °C, 23°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı keimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması, Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • AMASYA °C, 19°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • SAMSUN °C, 17°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • TOKAT °C, 19°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • TRABZON °C, 24°C: Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, kars, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • KARS °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ERZURUM °C, 18°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • MALATYA °C, 26°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • VAN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 30°C: Parçalı bulutlu

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