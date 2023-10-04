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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ mesajları - 4 Ekim hayvanları koruma günü sözleri

Hayvanları Koruma Günü, her yıl 4 Ekim tarihinde dünya genelinde kutlanmaktadır. Minik dostlarımızın özel günü 4 Ekim hayvanları koruma günü için birçok kişi arama motorlarında ve sosyal medyada araştırma yapıyor. Hayvanları Koruma Günü, hayvanların uluslararası hakları, onlara yapılan kötü muamelenin önüne geçilmesi ve bu konuda farkındalık yaratmak için ortaya çıkmıştır. Peki, Hayvanları Koruma Günü'nün tarihçesi, anlamı ve önemi nedir? Hayvanları Koruma Günü mesajları, en güzel Hayvanları Koruma günü sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:10
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ mesajları - 4 Ekim hayvanları koruma günü sözleri

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü tüm minik dostlarımız için büyük önem taşımaktadır. Hayvanların haklarını korumak, kötü muamelelerin önüne geçmek ve herkeste bir farkındalık yaratmak amacı ile ortaya çıkan Hayvanları Koruma Günü özel Whatsapp, Facebook, Instagram'da paylaşılmak üzere mesajları araştırılıyor. Peki, Hayvanları Koruma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili sözler ve mesajları!

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

  • Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun
  • Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun
  • Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin,
  • Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.
  • Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
  • Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ!

Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

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