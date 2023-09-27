Haberler Haberler MALAGA TARİFİ | Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MALAGA TARİFİ | Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

İspanya mutfağından çıkıp tüm dünyaya yayılan ve lezzetiyle herkesi büyüleyen Malaga tatlısı, son zamanların en popüler tatları arasında yerini aldı. Mevsime göre çeşitli meyveler kullanılabilen malaga genellikle muzla yapılmaktadır. Peki Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? İşte malaga tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:45
MALAGA TARİFİ | Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MALAGA TARİFİ | Bir kase içinde, üzerine çikolata sosu dökülerek ya da dondurma ile servis edilen malaga, özellikle hafif tatlı sevenler için en lezzetli tarifler arasında yer alıyor. İspanyol mutfağının meşhur lezzetlerinden olan malagayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MALAGA NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Keki için;

  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağından 1 parmak eksik süt
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 tepeleme yemek kaşığı kakao
  • 5 yemek kaşığı un

Keki ıslatmak için;

  • Yarım çay bardağı süt

Kreması için;

  • 1 buçuk su bardağı süt
  • 1 silme yemek kaşığı nişasta
  • 1 silme yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı labne peyniri

Üzeri için;

  • 2 küçük muz

Ganaj için;

  • Yarım çay bardağı krema
  • 6-7 tablet sütlü çikolata (40 gram kadar

Üzerini süslemek için;

  • Robottan geçirilmiş kuruyemiş veya çikolata
  • Çay bardağı ölçüm:125 ml
  • Su bardağı ölçüm: 200 ml

YAPILIŞI

  • İlk olarak kekimizi yapalım. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpalım.
  • Sıvı yağ ve sütü ilave edelim. Çırpmaya devam edelim.
  • Kakao ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyelim.
  • Normal kek hamuru kıvamında olacak şekilde yapalım.
  • Kaselere yarım olacak sekilde paylaştıralım.
  • Mikrodalga da 800 watt ayarında 5-6 dakika pişirelim.
  • Kekimiz pişerken biz de kremasını yapalım.
  • 1 buçuk su bardağı süt, un, nişasta ve şekeri tenceremize alıp karıştıralım.
  • Ocakta göz göz olana kadar pişirelim, ocağın altını kapatalım. Tereyağını ekleyelim.

  • Biraz soğuduktan sonra labne peynirini ekleyip, blendrdan geçirelim.
  • Pişen kekler soğuduktan sonra 1 buçuk yemek kaşığı kadar sütle hepsini de ıslatalım.
  • Üzerine kremayı kaşık kaşık dökelim.
  • Muzları ikiye keserek 4 kaseye paylaştıralım.Biraz dinlenmesi için dolaba kaldıralım.
  • Bu esnada garajı hazırlayalım.
  • Yarım çay bardağı kremayı kaynatmadan ısıtalım.
  • İçine 6-7 adet veya dilerseniz daha fazla çikolata atıp eritelim.
  • Soğumaya bırakalım. Ne kadar soğursa kaselerde durması o kadar kolay olacaktır.
  • Daha sonra kekin üzerine ganajı gezdirelim.
  • Dilediğiniz gibi süsleyerek pastanızı hazırlayabilirsiniz.

DİĞER
Son dakika haberi: Napoli'nin Tiktok'taki Osimhen paylaşımı olay oldu! Yıldız oyuncu harekete geçti...
Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jesus...
G.Saray'da bir dönem kapanıyor! Erden Timur sinyali vermişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
GOOGLE'DAN 25. YIL KUTLAMASI | Google ne zaman, nasıl kuruldu? Kurucusu kim?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Leicester City maçı saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı saat kaçta? 14:01
Chelsea - Brighton maçı saat kaçta? Chelsea - Brighton maçı saat kaçta? 13:56
Halkbank'tan dev takviye! Halkbank'tan dev takviye! 13:53
Brentford - Arsenal maçı saat kaçta? Brentford - Arsenal maçı saat kaçta? 13:51
G.Saray'dan dikkat çeken istatistikler! G.Saray'dan dikkat çeken istatistikler! 13:49
2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 13:49
Daha Eski
Karşıyaka - Bergama Sportif maçı canlı izle Karşıyaka - Bergama Sportif maçı canlı izle 12:25
12 Bingölspor - 23 Elazığ FK | CANLI 12 Bingölspor - 23 Elazığ FK | CANLI 12:18
12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan canlı izle 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan canlı izle 12:18
Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jesus... Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jesus... 12:03
Kartal'ın gözü o ismin rekorunda! Kartal'ın gözü o ismin rekorunda! 11:42
Napoli - Udinese maçı saat kaçta? Napoli - Udinese maçı saat kaçta? 11:38