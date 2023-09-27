MALAGA TARİFİ | Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MALAGA TARİFİ | Bir kase içinde, üzerine çikolata sosu dökülerek ya da dondurma ile servis edilen malaga, özellikle hafif tatlı sevenler için en lezzetli tarifler arasında yer alıyor. İspanyol mutfağının meşhur lezzetlerinden olan malagayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
MALAGA NASIL YAPILIR?
MALZEMELERİ
Keki için;
- 1 yumurta
- 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağından 1 parmak eksik süt
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 tepeleme yemek kaşığı kakao
- 5 yemek kaşığı un
Keki ıslatmak için;
- Yarım çay bardağı süt
Kreması için;
- 1 buçuk su bardağı süt
- 1 silme yemek kaşığı nişasta
- 1 silme yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tereyağ
- 1 yemek kaşığı labne peyniri
Üzeri için;
- 2 küçük muz
Ganaj için;
- Yarım çay bardağı krema
- 6-7 tablet sütlü çikolata (40 gram kadar
Üzerini süslemek için;
- Robottan geçirilmiş kuruyemiş veya çikolata
- Çay bardağı ölçüm:125 ml
- Su bardağı ölçüm: 200 ml
YAPILIŞI
- İlk olarak kekimizi yapalım. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpalım.
- Sıvı yağ ve sütü ilave edelim. Çırpmaya devam edelim.
- Kakao ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyelim.
- Normal kek hamuru kıvamında olacak şekilde yapalım.
- Kaselere yarım olacak sekilde paylaştıralım.
- Mikrodalga da 800 watt ayarında 5-6 dakika pişirelim.
- Kekimiz pişerken biz de kremasını yapalım.
- 1 buçuk su bardağı süt, un, nişasta ve şekeri tenceremize alıp karıştıralım.
- Ocakta göz göz olana kadar pişirelim, ocağın altını kapatalım. Tereyağını ekleyelim.
- Biraz soğuduktan sonra labne peynirini ekleyip, blendrdan geçirelim.
- Pişen kekler soğuduktan sonra 1 buçuk yemek kaşığı kadar sütle hepsini de ıslatalım.
- Üzerine kremayı kaşık kaşık dökelim.
- Muzları ikiye keserek 4 kaseye paylaştıralım.Biraz dinlenmesi için dolaba kaldıralım.
- Bu esnada garajı hazırlayalım.
- Yarım çay bardağı kremayı kaynatmadan ısıtalım.
- İçine 6-7 adet veya dilerseniz daha fazla çikolata atıp eritelim.
- Soğumaya bırakalım. Ne kadar soğursa kaselerde durması o kadar kolay olacaktır.
- Daha sonra kekin üzerine ganajı gezdirelim.
- Dilediğiniz gibi süsleyerek pastanızı hazırlayabilirsiniz.