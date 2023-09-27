MALAGA TARİFİ | Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MALAGA TARİFİ | Bir kase içinde, üzerine çikolata sosu dökülerek ya da dondurma ile servis edilen malaga, özellikle hafif tatlı sevenler için en lezzetli tarifler arasında yer alıyor. İspanyol mutfağının meşhur lezzetlerinden olan malagayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Malaga nasıl yapılır? - Malaga malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MALAGA NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Keki için;

1 yumurta

1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağından 1 parmak eksik süt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tepeleme yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı un

Keki ıslatmak için;

Yarım çay bardağı süt

Kreması için;

1 buçuk su bardağı süt

1 silme yemek kaşığı nişasta

1 silme yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı labne peyniri

Üzeri için;

2 küçük muz

Ganaj için;

Yarım çay bardağı krema

6-7 tablet sütlü çikolata (40 gram kadar

Üzerini süslemek için;

Robottan geçirilmiş kuruyemiş veya çikolata

Çay bardağı ölçüm:125 ml

Su bardağı ölçüm: 200 ml

YAPILIŞI

İlk olarak kekimizi yapalım. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpalım.

Sıvı yağ ve sütü ilave edelim. Çırpmaya devam edelim.

Kakao ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyelim.

Normal kek hamuru kıvamında olacak şekilde yapalım.

Kaselere yarım olacak sekilde paylaştıralım.

Mikrodalga da 800 watt ayarında 5-6 dakika pişirelim.

Kekimiz pişerken biz de kremasını yapalım.

1 buçuk su bardağı süt, un, nişasta ve şekeri tenceremize alıp karıştıralım.

Ocakta göz göz olana kadar pişirelim, ocağın altını kapatalım. Tereyağını ekleyelim.