Haberler Haberler SURVIVOR ALL STAR 8. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Yiğit Poyraz da listede | Survivor All Star kadrosu

SURVIVOR ALL STAR 8. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Yiğit Poyraz da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak olan All Star kadrosu netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde 7 yarışmacının isimleri açıklandı. Survivor'un 8. yarışmayı sosyal medyada açıklandı. Yiğit Poyraz, 8. yarışmacı olarak duyuruldu. Peki, Yiğit Poyraz kimdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:28 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:50
SURVIVOR ALL STAR 8. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Yiğit Poyraz da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce yedi isim açıklanmıştı. Survivor'un 8. yarışmacısı Yiğit Poyraz oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 8. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 8. yarışmacının Yiğit Poyraz olduğu açıklandı.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bodrum'da büyümüştür. Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Koleji'nde yatılı olarak okumaya başlamıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne giröiştir. 8 yaşından beri basketbol oynamaktadır. Yiğit Poyraz, 2 senedir tekstil mümessilliği yapmaktadır.

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