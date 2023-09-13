MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! | MTV Müzik Ödülleri'ni kazanan isimler...

Dünyaca ünlü müzik televizyonu MTV'nin Video Müzik Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Kırmızı halı, giyilen kıyafetler, sahne şovları ve ödüller ile milyonlar ekran başına kilitlendi. Ünlü şarkıcı Taylor Swift geceye damga vuran isim oldu. İşte ödül alan isimler...
YILIN ŞARKISI
Taylor Swift - "Anti-Hero"
EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ
Taylor Swift – ''Anti-Hero''
EN İYİ KLİP YÖNETMENLİĞİ
Taylor Swift - Anti Hero
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Taylor Swift - Anti Hero
EN İYİ K-POP
Stray Kids – "S-Class"
SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP
MICHAEL JACKSON VIDEO ÖNCÜ ÖDÜLÜ
EN İYİ LATİN
Anitta - "Funk Rave"
EN İYİ HİP-HOP
Nicki Minaj – ''Super Freaky Girl''
KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
KAROL G, Shakira – ''TQG''
EN İYİ YENİ SANATÇI
EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ
Rema & Selena Gomez – "Calm Down"
EN İYİ MÜZİK KLİBİ (GRUP)