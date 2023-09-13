Haberler Haberler MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! | MTV Müzik Ödülleri'ni kazanan isimler...

MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! | MTV Müzik Ödülleri'ni kazanan isimler...

Dünyaca ünlü müzik kanalı MTV'nin ödül töreni gerçekleştirildi. Kırmızı halı, kıyafetler, gösteriler ile muhteşem bir gece hem salonda hem televizyon başındaki milyonları kendine hayran bıraktı. Taylor Swift damga vurdu. Peki, MTV Müzik Ödülleri'ni hangi sanatçılar kazandı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:50
MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! | MTV Müzik Ödülleri'ni kazanan isimler...

Dünyaca ünlü müzik televizyonu MTV'nin Video Müzik Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Kırmızı halı, giyilen kıyafetler, sahne şovları ve ödüller ile milyonlar ekran başına kilitlendi. Ünlü şarkıcı Taylor Swift geceye damga vuran isim oldu. İşte ödül alan isimler...

YILIN ŞARKISI

Taylor Swift - "Anti-Hero"

EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ

Taylor Swift – ''Anti-Hero''

EN İYİ KLİP YÖNETMENLİĞİ

Taylor Swift - Anti Hero

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Taylor Swift - Anti Hero

EN İYİ K-POP

Stray Kids – "S-Class"

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

Dove Cameron - "Breakfast"

MICHAEL JACKSON VIDEO ÖNCÜ ÖDÜLÜ

Shakira

EN İYİ LATİN

Anitta - "Funk Rave"

EN İYİ HİP-HOP

Nicki Minaj – ''Super Freaky Girl''

KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ

Puff Daddy

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

KAROL G, Shakira – ''TQG''

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ice Spice

EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ

Rema & Selena Gomez – "Calm Down"

EN İYİ MÜZİK KLİBİ (GRUP)

Blackpink

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