SURVIVOR ALL STAR 7. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Turabi Çamkıran da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce altı isim açıklanmıştı. Survivor'un 7. yarışmacısı daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 7. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 7. yarışmacının Turabi Çamkıran olduğu açıklandı.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Survivor ile adını Türkiye'ye duyuran Turabi Çamkıran, dansçı, dövüşçü ve oyuncudur. Geçmişte Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılmış ve yarı finale kadar gelmiştir. 2014, 2015, 2018 yıllarında Survivor'da yarışmıştır. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.