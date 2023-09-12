Haberler Haberler SURVIVOR ALL STAR 7. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Turabi Çamkıran da listede | Survivor All Star kadrosu

SURVIVOR ALL STAR 7. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Turabi Çamkıran da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak olan All Star kadrosu netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde 6 yarışmacının isimleri açıklandı. Survivor'un 7. yarışmayı sosyal medyada açıklandı. Turabi Çamkıran, 7. yarışmacı olarak duyuruldu. Peki, Turabi Çamkıran kimdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:30
SURVIVOR ALL STAR 7. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Turabi Çamkıran da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce altı isim açıklanmıştı. Survivor'un 7. yarışmacısı daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 7. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 7. yarışmacının Turabi Çamkıran olduğu açıklandı.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Survivor ile adını Türkiye'ye duyuran Turabi Çamkıran, dansçı, dövüşçü ve oyuncudur. Geçmişte Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılmış ve yarı finale kadar gelmiştir. 2014, 2015, 2018 yıllarında Survivor'da yarışmıştır. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

DİĞER
Arto'ya Çağla Şikel tokadı! Hakareti pahalıya patladı! Mal varlığına el konuldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ulucanlar Cezaevi'nde Yeni Anayasa Sempozyumu'na katılacak
Transferde büyük bomba! F.Bahçe'ye dönüyor
Grupta son durum ne? İşte Türkiye'nin kritik 2 maçı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT1 CANLI MAÇ İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
IPHONE 15 PRO MAX FİYATI
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Eylül 2023?
Hangi ürün ne kadar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? İspanya - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? 12:23
Norveç - Gürcistan maçı saat kaçta? Norveç - Gürcistan maçı saat kaçta? 12:17
Derbide deplasman taraftarı kararı! Derbide deplasman taraftarı kararı! 11:55
Almanya - Fransa maçı saat kaçta? Almanya - Fransa maçı saat kaçta? 11:52
Yunus Akgün'e zorlu rakip! Yunus Akgün'e zorlu rakip! 11:46
Süper Lig'in yeni yıldızını yorumladı! "Sürpriz..." Süper Lig'in yeni yıldızını yorumladı! "Sürpriz..." 11:36
Daha Eski
Ersen Martin'e Milli'lerden destek Ersen Martin'e Milli'lerden destek 11:27
Peru - Brezilya maçı ne zaman? Peru - Brezilya maçı ne zaman? 11:22
ABD - Umman maçı ne zaman? ABD - Umman maçı ne zaman? 11:15
Şili - Kolombiya maçı ne zaman? Şili - Kolombiya maçı ne zaman? 11:14
Meksika - Özbekistan maçı ne zaman? Meksika - Özbekistan maçı ne zaman? 11:13
Venezuela - Paraguay maçı ne zaman? Venezuela - Paraguay maçı ne zaman? 11:10