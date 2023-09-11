İLKOKULDA SINAV KALKTI MI? | 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek?

İLKOKULDA SINAV KALKTI MI? | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yazılı sınav sistemi kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın ardından arama motorlarında 'İlkokulda sınav kalktı mı? 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

1, 2, 3, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SINAV KALDIRILDI MI?

MEB'in yeni yönetmeliğine göre ilkokullarda yani 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yazılı sınavlar kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılabilecek. Bu ortak sınavlar hariç okullardaki tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklamayla uygulanacak. Her ilde özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları için "Ölçme ve Değerlendirme Merkezi" kurulacak. Öğrencilerin becerilerini ölçmek için iki yılda bir Türkçe dil sınavı yapılacak. İlkokullarda ise artık sınav yok.

İLKOKUL 1, 2, 3, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE NOTLAR NASIL VERİLECEK?

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme artık sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından sürekli olarak yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe doğru ve güzel kullanımını geliştirmesi amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçlar kullanılacak.

ORTAK SINAV UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde yapılacak ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları 'Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Yani çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise sadece açık uçlu sorulardan yazılı yoklama yöntemiyle uygulanacak. Eğer ülke , il ve ilçe geneli ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Yani aynı sınıf kademesindeki tüm şubelerdeki öğrenciler ilgili ders için aynı soruları yanıtlamak üzere eş zamanlı sınava girecek.