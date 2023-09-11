Haberler Haberler İLKOKULDA SINAV KALKTI MI? | 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek?

İLKOKULDA SINAV KALKTI MI? | 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek?

İlköğretim 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir karar aldı. Öğrencilerin başarısının artması ve not kaygısıyla değil öğrenme kabiliyetini geliştirmesi amacıyla alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Peki ilkokulda sınav kalktı mı? 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 10:00
İLKOKULDA SINAV KALKTI MI? | 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek?

İLKOKULDA SINAV KALKTI MI? | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yazılı sınav sistemi kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın ardından arama motorlarında 'İlkokulda sınav kalktı mı? 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine sınav kaldırıldı mı? Notlar nasıl verilecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

1, 2, 3, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SINAV KALDIRILDI MI?

MEB'in yeni yönetmeliğine göre ilkokullarda yani 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yazılı sınavlar kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılabilecek. Bu ortak sınavlar hariç okullardaki tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklamayla uygulanacak. Her ilde özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları için "Ölçme ve Değerlendirme Merkezi" kurulacak. Öğrencilerin becerilerini ölçmek için iki yılda bir Türkçe dil sınavı yapılacak. İlkokullarda ise artık sınav yok.

İLKOKUL 1, 2, 3, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE NOTLAR NASIL VERİLECEK?

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme artık sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından sürekli olarak yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe doğru ve güzel kullanımını geliştirmesi amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçlar kullanılacak.

ORTAK SINAV UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde yapılacak ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları 'Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Yani çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise sadece açık uçlu sorulardan yazılı yoklama yöntemiyle uygulanacak. Eğer ülke , il ve ilçe geneli ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Yani aynı sınıf kademesindeki tüm şubelerdeki öğrenciler ilgili ders için aynı soruları yanıtlamak üzere eş zamanlı sınava girecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan olay hamle! Eski yıldız dönüyor mu?
İmamoğlu'nda "İstanbul'u kaybedeceğiz" tedirginliği! Akşener'in 'İP'ine sarıldı... "Her zaman ittifak şart, gerekirse yüz yüze görüşürüm"
Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...
G.Saray'dan 13 Milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ İstanbul'da ne zaman temel atılacak?
11 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a Milan'dan transfer! İşte o teklif Trabzonspor'a Milan'dan transfer! İşte o teklif 09:50
Slovakya - Lihtenştayn maçı ne zaman? Slovakya - Lihtenştayn maçı ne zaman? 09:49
Portekiz - Lüksemburg maçı ne zaman? Portekiz - Lüksemburg maçı ne zaman? 09:43
İzlanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? İzlanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? 09:33
Letonya - Galler maçı ne zaman? Letonya - Galler maçı ne zaman? 09:27
Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez... Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez... 09:26
Daha Eski
Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman? Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman? 09:10
Kartal da ilgilenmişti! Yıldız isimden flaş karar Kartal da ilgilenmişti! Yıldız isimden flaş karar 09:08
ABD Açık'ta şampiyon belli oldu! ABD Açık'ta şampiyon belli oldu! 09:08
Ahmet Nur Çebi A Spor'da Ahmet Nur Çebi A Spor'da 01:24
Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! 01:14
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:30