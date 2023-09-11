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e-YDS 2023 SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı mı?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) 9 Eylül 2023 Cuma günü yapılmasının ardından sonuçlar açıklandı. e-YDS'ye katılan öğrenciler, arama motorlarında e-YDS sonuç sorgulama ekranı araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 14:30
e-YDS 2023 SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın İngilizcesi, 9 Eylül Cuma günü yapıldı. Sınavın elektronik ortamda yapılması sebebiyle sonuçlar aynı gün açıklanırken sınava katılım sağlayan adaylar, arama motorlarında 'e-YDS sonuçları sorgulama 2023' sorgulaması yapıyor .İşte e-YDS 2023/10 sonuç sorgulama ekranı...

2023 e-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

e-YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.

e-YDS'NİN YDS'DEN FARKI NEDİR?

e-YDS'nin YDS'den tek farkı, sınavın bilgisayar ortamında yapılıyor olmasıdır. Bu sınava (e-YDS'ye) giren adaylar sınavı kazandıklarında, YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynı haklara sahip olacaklardır. e-YDS'nin en büyük avantajı, sınavın her ay yapılıyor olmasıdır.

e-YDS İNGİLİZDE YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?

E-YDS, YDS'nin geçerli olduğu her yerde kullanılır. Geçerlilik açısından aralarında hiçbir fark görülmez. 2) Sınavlarda sorulan soru sayıları, soruların konuları içerikleri ve soru türleri aynıdır. Her iki sınavda da 80 sorudan oluşur.

e-YDS 2023/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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