Survivor'ın 3. yarışmacısı açıklandı! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce iki isim açıklanmıştı. Onlar, Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere idi. Sıradaki isim merakla beklenirken o da belli oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 3. İSİM KİM?

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 3. yarışmacının Ogeday Girişken olduğu açıklandı.

Ogeday Girişken kimdir?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına yaşadığı şehirde başlayan Ogeday Girişken Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okudu. Ogeday daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kürek takımında yer aldı.

Litvanya'da düzenlenen ve dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada bitirdi.

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında ise Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu olmayı başardı.