Haberler Haberler Survivor'ın 3. yarışmacısı açıklandı! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor'ın 3. yarışmacısı açıklandı! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor'ın 2024 sezonu için yapılacak All Star yarışması içinde yer alacak isimler bir bir açıklanıyor... Belli olan iki yarışmacı ardından üçüncü isim de merakla bekleniyordu... Peki, 3. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 17:20 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 17:40
Survivor'ın 3. yarışmacısı açıklandı! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce iki isim açıklanmıştı. Onlar, Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere idi. Sıradaki isim merakla beklenirken o da belli oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 3. İSİM KİM?

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 3. yarışmacının Ogeday Girişken olduğu açıklandı.

Ogeday Girişken kimdir?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına yaşadığı şehirde başlayan Ogeday Girişken Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okudu. Ogeday daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kürek takımında yer aldı.

Litvanya'da düzenlenen ve dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada bitirdi.

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında ise Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu olmayı başardı.

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