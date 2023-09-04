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MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde Malatya'da bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında arama motorlarında 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 07:48 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 08:10
MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 07.30'da Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde ise yapılan revizenin ardından 3,8 olarak değiştirildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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