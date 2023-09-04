ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - ÖSYM duyurdu ALES/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştiren ALES/2 sonuçları, 4 Eylül Pazartesi itibarıyla açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaplan açıklamada 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

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ALES/2 SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/2'ye giren adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TIKLAYIN