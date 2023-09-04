Haberler Haberler ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - ÖSYM duyurdu ALES/2 sonuçları açıklandı

ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - ÖSYM duyurdu ALES/2 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) ikincisini açıkladı. ALES/2'ye giren adaylar, arama motorlarında "ALES 2 sonuçları açıklandı mı?" ve "ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı" gibi cümleleri arama motorlarında aratıyor. ALES/2 sınav sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:50
ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - ÖSYM duyurdu ALES/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştiren ALES/2 sonuçları, 4 Eylül Pazartesi itibarıyla açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaplan açıklamada 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TIKLAYIN

ALES/2 SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/2'ye giren adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kara Kartal'dan taraftara müjde! Dünyaca ünlü yıldızı getiriyor...
Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız?
Yüksek Lisans yapmak için ALES puanı kaç olmalı?
Tezsiz yüksek lisans için ALES gerekir mi?
ALES-2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı 15:36
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 15:32
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 15:22
Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... 15:16
Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! 14:47
Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! 14:45
Daha Eski
Ramos'un yeni takımı belli oldu! Ramos'un yeni takımı belli oldu! 14:28
Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! 13:39
G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... 13:19
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 12:59
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler 12:51
Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! 12:48