KYK YURT BURS BAŞVURU EKRANI! - KYK başvurusu ne zaman? 2023 GSB KYK başvuru takvimi

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023-2024? | ÖSYM, 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı 3 oturumlu YKS sınavlarının ardından tercih sonuçlarını duyurdu. Kendi yaşadıkları şehir dışında herhangi bir şehirde üniversiteye yerleşen öğrenciler, KYK yurtlarında konaklamak için başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de dahil olduğu, ücreti aylık veya yıllık olarak ödenebilen KYK yurtları ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'KYK yurt başvuruları ne zaman 2023-2024? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları nelerdir?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak için başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yurt başvurularının okul kayıtları yapılmadan önce başladığı biliniyor. Bu yıl, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kapsamda KYK yurt başvurularının da Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz sene, 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. 2023 -2024 yılı başvuruları başladığında detayları haberimizde yer alacak.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK 2023-2024 YURT FİYATLARI BELLİ OLDU

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı: