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KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olur?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ÖABT sınavının geride kalmasının ardından sonuçlar için nefesler tutuldu. Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına katılan adayların erişimine ÖSYM tarafından açılacak olan sonuçlar, adayların tercihlerini belirlerken arama motorlarında 'KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:10
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olur?

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından devlet memuru olmak isteyen öğretmen adayları, Öğretmenlikte Alan Bİlgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında en sık sorgulanan konular arasında yer alan 'KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorularını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2023/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2023 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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