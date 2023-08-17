İSTANBUL'UN 2 AYLIK SUYU KALDI | 💧Barajlardaki su her geçen gün azalıyor! Megakente beklenen yağışlar gelmezse...

İSTANBUL'UN 2 AYLIK SUYU KALDI | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak ölçülen baraj doluluk oranları, İstanbul'un su sıkıntısını gözler önüne seriyor. 16 milyondan fazla kişinin yaşadığı megakentte 17 Ağustos 2023 itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 33,18 olarka ölçüldü. Bu suyun İstanbul'a ancak 2 ay yetebileceğini belirten yetkililer, sonbaharda beklenen yağışların gelmemesi halinde su kesintilerinin yaşanacağını belirtirken İSKİ ise vatandaşları, su kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul'da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda ise su seviyesi gün geçtikte düşüyor. İSKİ verilerine göre 2023 8. Ay itibariyle barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı. Geçen yıl 8. Ay itibariyle barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken bu rakam 2014 yılının 8. Ayında 154.05 milyon metre küptü. Öte yandan baraj bölgeleri yağış almadığı takdirde 91 günlük su kaldığını bunun ise yüzde 25'nin buharlaşması durumunda bu kullanımın 61'e düştüğü hesaplandı. Dün barajlardaki su doluluk oranı 33.58 iken bugün itibariyle bu rakam 0.21 eksilerek 33.37 oldu. Dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

BARAJLARDAKİ SU HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

İSKİ'nin resmi internet sitesinden yayımlanan ölçülere göre, 4 Ağustos'ta yüzde 36,21 olan baraj doluluk oranları, 10 Ağustos'ta 34,54 ve 15 Ağustos'ta ise 33,58 olarak belirlendi. Her geçen gün su miktarı azalan barajlarda, yıllara göre 17 Ağustos tarihinde su miktarının karşılaştırılması ise şu rakamlarla açıklandı:

💧17 Ağustos 2013: 64,07

💧17 Ağustos 2014: 17,63

💧17 Ağustos 2015: 72,93

💧17 Ağustos 2016: 56,19

💧17 Ağustos 2017: 66,21

💧17 Ağustos 2018: 67,21

💧17 Ağustos 2019: 62,65

💧17 Ağustos 2020: 51,81

💧17 Ağustos 2021: 61,99

💧17 Ağustos 2022: 61,79

💧17 Ağustos 2023: 33,18

KURAKLIK İÇİN ALINABİLECEK BİREYSEL ÖNLEMLER NELERDİR?

Kuraklığın etkilerini azaltmak ve su kaynaklarını korumak amacıyla bireysel olarak alınabilecek önlemler şunlar olabilir:

💦Su Tasarrufu Yapmak💦

🚿Muslukları sızdırmaz hale getirerek su kaçaklarını önlemek.

🚿Diş fırçalama ve tıraş gibi işlemler sırasında musluğu kapatmak.

🚿Duş süresini kısaltmak ve suyun gereksiz yere akmasını engellemek.

🚿Çamaşırları tam kapasite kullanarak yıkamak.

💦Bahçe ve Bitki Bakımında Dikkat💦

🚿Drip sulama veya yağmurlama sistemleri gibi su tasarruflu sulama yöntemleri kullanmak.

🚿Kuraklığa dayanıklı bitkileri tercih etmek.

🚿Bahçe sulama programını erken sabah veya geç akşam saatlerine ayarlamak, bu saatlerde buharlaşma daha az olur.

🚿Toprak örtüsü kullanarak toprak yüzeyini kaplayarak su buharlaşmasını azaltmak.

💦Ev İçi Su Kullanımında Farkındalık💦

🚿Lavabo yerine bir kova suyla temizlik yapmak veya çamaşır suyu kullanmak yerine temizlik ürünleri kullanmak gibi su tasarruflu temizlik yöntemleri kullanmak.

🚿Bulaşık yıkarken su dolu bir kap kullanmak ve bulaşıkları topluca yıkamak.

💦Gereksiz Su Kullanımını Azaltmak💦

🚿Yüzeyleri sürekli temizlemek yerine sık sık süpürmek veya toz almak gibi yöntemlerle su kullanımını azaltmak.

🚿Araba yıkama işlemini su tabancası veya hortum yerine kova ve süngerle yapmak.

💦Su Sızıntılarını İzlemek💦

🚿Su sayacını düzenli olarak kontrol ederek ani artışları tespit etmek ve sızıntıları belirlemek.

💦Geri Dönüşüm Su Kullanımını Teşvik Etmek💦

🚿Yağmur suyu toplama sistemleri kurarak bu suyu bahçe sulamada veya tuvalet temizliğinde kullanmak.

💦Bilinçli Tüketim Alışkanlıkları Geliştirmek💦

🚿Su şişesi yerine tekrar doldurulabilir materyallerden yapılan şişeler kullanmak.

🚿Tek kullanımlık ürünler yerine dayanıklı ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmek.

💦Topluluk İçinde Farkındalık Oluşturmak💦

🚿Komşularınız ve çevrenizdeki insanlarla su tasarrufu konusunda konuşmak ve bilgi paylaşımında bulunmak.

🚿Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için bireysel olarak bu adımları atmaya çalışmak, sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmek ve topluluk olarak farkındalık yaratmak önemlidir.

KURAKLIĞIN SONUÇLARI NELERDİR?

Tarımsal kayıplar:

Kuraklığın en yaygın sonuçlarından biri tarımsal kayıplardır. Kuraklığın olduğu bölgelerde, mahsul verimi azalır ve hatta bazı durumlarda mahsul tamamen yok olabilir. Bu, gıda kıtlığına ve gıda fiyatlarının artmasına yol açabilir.

Su kıtlığı:

Kuraklık, su kıtlığına da yol açabilir. Su kıtlığı, evler, işletmeler ve tarım için su sıkıntısına neden olabilir. Bu, yaşam kalitesinin düşmesine ve ekonomik kayıplara yol açabilir.

Orman yangınları:

Kuraklık, orman yangınlarının artmasına da neden olabilir. Orman yangınları, çevreye ve insanlara ciddi zararlar verebilir.

Sağlık sorunları:

Kuraklık, sağlık sorunlarına da yol açabilir. Kuraklık, sıtma, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabilir.

Sosyal huzursuzluk:

Kuraklık, sosyal huzursuzluğa da yol açabilir. Kuraklığın neden olduğu ekonomik kayıplar ve yaşam kalitesindeki düşüş, insanlarda öfke ve hayal kırıklığına neden olabilir. Bu, sosyal huzursuzluğa ve hatta şiddete yol açabilir.