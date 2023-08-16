DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2023 | KPSS şartı yok, lisans mezunu olmak yeter! Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu başvuru

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2023 | Dışişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı personel ilanında, KPSS şartı olmadan 110 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Sınavı kazanan adayların Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği belirtilirken arama motorlarında araştırılan 'Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memuru sınavına kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Sınav ne zaman?' sorularının cevabını sizler için derledik.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

15 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Konsolosluk ve İhtisas Memuru kadroları için 110 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 29 Ağustos 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI | KİMLER BAŞVURABİLİR?

📍 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

📍 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

📍 En az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olmak.

📍 İyi derecede İngilizce ve en az bir yabancı dil bilmek.

📍 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

📍 Ağır hapis veya adli para cezası almamak.

📍 Sağlık durumu itibariyle görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

📍 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik çağına gelmemiş olmak.

📍 Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, 29 Ağustos 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine başvuru yapabileceklerdir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLUK SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU SINAVI NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memuru sınavı 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Sınavın yazılı aşaması iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum saat 10:00'da başlayacak ve Türkçe, İngilizce ve en az bir yabancı dil sınavı yapılacaktır. İkinci oturum saat 14:00'da başlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür ve Güncel Bilgiler sınavı yapılacaktır. Sınavın soru sayısı ve süresi henüz açıklanmamıştır. Konuya ilişkin resmi bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU AÇILAN KONTENJANLAR