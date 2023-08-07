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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Memur maaşları, toplu sözleşme, tahıl koridoru... Kabine gündemi yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yoğun gündemle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomiden dış ilişkilere, iç siyasetten maaş zammına kadar masaya yatırılması beklenen çok sayıda başlık bulunurken arama motorlarında 'Kabine Toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:10
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Memur maaşları, toplu sözleşme, tahıl koridoru... Kabine gündemi yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ana gündem maddelerini değerlendirmek için bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan bakanlarla, memur maaşları, toplu sözleşme, tahıl koridoru, Erdoğan - Putin görüşmesi, düzensiz göçle mücadele gibi gündem meseleleri ele alınacak. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine, saat 15.00'te, Beştepe'de toplanacak. Dış politikadan ekonomiye çok sayıda önemli başlığın masaya yatırılacağı toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ MESELE TAHIL KORİDORU

Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve Rusya'nın tek taraflı çekildiği Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrinin ana tartışma noktalarını oluşturuyor. Bu bağlamda toplantıda, Tahıl Koridoru'nun yeniden işler hale getirilmesi için Türkiye'nin izleyeceği stratejiler de incelenecek. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay sonunda muhtemel Türkiye ziyareti de göz önünde bulundurulacak. Toplantıda, İsveç'in NATO üyeliği, AB-Türkiye ilişkileri ve bölgesel ile ikili diplomatik ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

DİĞER ANA GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ

"Kabinenin gündemi, ekonomideki güncel gelişmeler arasında özellikle enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlarla ilgili başlıklara odaklanacak. Bu bağlamda, ekonomide atılacak yeni adımlar ve sahadan gelen son bilgiler kabinenin gözden geçireceği konular arasında yer alacak. Aynı zamanda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı JP Morgan toplantısı da kritik bir değerlendirme yapılacak konular arasında olacak. Bakanlar, bakanlıklarının çalışmaları ve şehir buluşmaları hakkında Başkan Erdoğan'a brifing sunacaklar. Kabinenin diğer önemli bir gündem maddesi ise dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen çalışmalar olacak."

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME

Kabine toplantısının gündeminde geçtiğimiz hafta başlayan ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi süreci de bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur kesiminin beklentilerini kabinede aktaracak ve müzakerelerin durumu hakkında bilgi verecek.

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