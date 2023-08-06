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KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2023 | KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI İNDİR - A grubu KPSS lisans sınavı bugün gerçekleşecek. ÖABT sınav soru ve cevap anahtarı da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Adaylar, Öğretmenlik Alan Bilgisi soru ve cevaplarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 09:10
KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2023 | KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI VE SORULARI GÖRÜNTÜLE - ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 6 Ağustos tarihinde gerçekleşiyor. Öğretmenlerin atanma hayali ile girdiği sınava katılan binlerce aday, soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir...'

KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci oturum 16.45'te bittikten sonra soru ve cevap kitapçıklarının 1 saat içerisinde adaylar ile paylaşılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor. ÖABT cevap anahtarı yayımlandığında heberimizde yer alacak.

KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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