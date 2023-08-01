Haberler Haberler PMYO BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | PA 2500 öğrenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Başvuru ücreti ve tarihleri

PMYO BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | PA 2500 öğrenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Başvuru ücreti ve tarihleri

Polis Meslek Yüksekokulu, 2023 - 2024 Eğitim Dönemi için 500'ü kadın olmak üzere 2500 öğrenciyi bünyesine katacağını duyurdu. Bunun üzerine polis olma hayali kuran binlerce genç, polislik başvurusu için kolları sıvadı. 31 Temmuz Pazartesi günü başlayan başvurular hakkında arama motorlarında 'PA 2500 öğrenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Başvuru ücreti ve tarihleri' konuları araştırılıyor. İşte PMYO e-Devlet başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 11:00
PMYO BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | PA 2500 öğrenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Başvuru ücreti ve tarihleri

PMYO BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | Polis Meslek Yüksekokulu, 2023-2024 yılı için 2 bin 500 öğrenciyi bünyesine katacağını duyurdu. 2000 erkek ve 500 kız öğrenci alımı yapacak PMYO'ya başvuran adayların 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyor. Peki PA 2500 öğrenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Başvuru ücreti ve tarihleri nedir? İşte detaylar...

2023 PMYO BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

2023 e-DEVLET PMYO BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 PMYO BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır. 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

2023 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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