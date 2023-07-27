YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2023? | ÖSYM YKS tercih tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor?

ÖSYM, YKS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından tercihlerin alınacağı tarihi de 27 Temmuz olarak duyurdu. Üniversiteye gitmek için tercih yapmak isteyen adayların, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar tercih listesini doldurarak ÖSYM'ye göndermesi gerekirken arama motorlarında 'YKS tercihleri saat kaçta başlıyor 2023? ÖSYM YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2023?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih tarihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos olarak duyuruldu. Tercihlerin başlayacağı saate ilişkin açıklama ise yapılmadı. ÖSYM'nin tercih ekranını saat 10.00'dan itibaren açması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ÖSYM YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM, son tercih tarihini 8 Ağustos Salı 2023 olarak duyurdu. Tercih işlemlerinin saat 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

ÖSYM YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

👉 ÖSYM'nin giriş sayfasına giderek giriş yapın.

👉 YKS tercih sayfasına tıklayın.

👉 Tercih yapmak istediğiniz sırayla, tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.

ÖSYM YKS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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