Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 25 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 25 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 25 Temmuz Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 13:40
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 25 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

25 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Temmuz 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,95 (Alış) - 26,96 (Satış)

EURO: 29,78 (Alış) - 29,80 Satış)

STERLİN: 34,51 (Alış) - 34,68 (Satış)

1 DOLAR = 26,96 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉25 Temmuz Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.700,27

Gram altın satış: 1.700,57

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.763,00

Çeyrek altın satış: 2.801,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.526,00

Yarım altın satış: 5.602,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.052,00

Tam altın satış: 11.153,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.317,00

Cumhuriyet altını satış: 11.488,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.359,00

Ata altın satış: 11.444,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Temmuz Salı günü saat 13.21 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan flaş hamle! Galatasaray'ın iki yıldızı için harekete geçti
Kılıçdaroğlu lağım medyasına sondaja devam ediyor! Ekremci Halk TV'yi yerden yere vurdu: Hem paramızı alıyorlar hem partiyi karıştırıyorlar
F.Bahçe'den Cengiz bombası! Dev teklif ortaya çıktı
Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ağustos 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Tarım Kredi'de onlarca üründe büyük indirim!
MEB lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri
LGS 2. tercihler ne zaman 2023?
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF resmen açıkladı! O isim hakemliği bıraktı TFF resmen açıkladı! O isim hakemliği bıraktı 13:38
Trabzonspor’da Orsic kararı! Sözleşmesi... Trabzonspor’da Orsic kararı! Sözleşmesi... 13:28
Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... 12:51
UEFA'dan Zaha paylaşımı! "G.Saray'ın..." UEFA'dan Zaha paylaşımı! "G.Saray'ın..." 12:10
Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması 12:05
Zalgiris - G.Saray maçı saat kaçta? Zalgiris - G.Saray maçı saat kaçta? 12:04
Daha Eski
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 11:40
Breidablik - Kopenhag maçı saat kaçta? Breidablik - Kopenhag maçı saat kaçta? 11:31
Denayer'in yeni takımı belli oldu Denayer'in yeni takımı belli oldu 11:30
Zrinjski - Slovan Bratislava maçı saat kaçta? Zrinjski - Slovan Bratislava maçı saat kaçta? 11:25
Servette - Genk maçı saat kaçta? Servette - Genk maçı saat kaçta? 11:22
Dnipro - Panathinaikos maçı saat kaçta? Dnipro - Panathinaikos maçı saat kaçta? 11:16