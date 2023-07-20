Haberler Haberler Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Tanguy Ndombele ile ilgili araştırma yapanlar, Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:10
Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Tanguy Ndombele'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Ndombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Ndombele, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Guingamp, Amiens, Lyon, Tottenham, Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir.

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