Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Tanguy Ndombele'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Tanguy Ndombele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Ndombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Ndombele, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Guingamp, Amiens, Lyon, Tottenham, Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir.