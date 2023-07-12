Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 2023 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - Evde engelli bakım aylığı sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 2023 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - Evde engelli bakım aylığı sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen evde engelli bakım maaşlarında Temmuz ayı için bekleyiş sürüyor. Engelli, hasta veya yaşlı kişilerin evlerinde bakımlarını üstlenen kişilere verilen devlet desteği evde bakım maaşının Temmuz listesi merak ediliyor. Peki 2023 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde engelli bakım aylığı sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:40 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:50
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 2023 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - Evde engelli bakım aylığı sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Temmuz ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım parası yatan iller listesi Temmuz 2023...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ 2023?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ TEMMUZ 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Liste yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Yapılan Temmuz ara zamı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya yükseltildi.

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