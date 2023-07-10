KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Çıraklık, staj sigortası, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, vergisiz telefon...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, meclis tatile girmeden önce gelen zamların yasalaşması için yeniden toplanacak. Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye yükselmesinin ardından emekli maaşına yüzde 25 zam ve memurlara yüzde 17,55'ye ek 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Çıraklık, staj sigortası, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, ilk kez evlenenlere evlilik kredisi ve gençlere vergisiz telefon konularını netleştirmek için toplanacak olan Kabine hakkında arama motorlarında araştırılan Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısının tarihine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor. Son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen, Kabine Toplantısı 2 haftada bir organize ediliyor. Bu nedenle yeni toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÇIRAKLIK STAJ SİGORTASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, bir dizi kritik konunun çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Bakan Işıkhan'ın masasında bekleyen dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi konular yer alıyor. Memurların uzun zamandır talep ettiği 3600 ek gösterge artışı, maaşlarda önemli bir iyileştirme sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerine yer vermişti. Buna göre, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV (telefonun fiyatına göre %25, 40, 50 oranında değişiyor), %18 oranında KDV alınıyor. Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması ise bulunmuyor. Konya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TAŞERONA KADRO

Taşeron çalışanların kadroya alınmasıyla birlikte, bu kesimin iş güvencesi ve haklarının korunması sağlanacak, onlara daha güvenceli bir çalışma ortamı sunulacak. SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi de sosyal güvenlik sisteminde sorunları gidermeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile prim sistemindeki farklılıklar ortadan kaldırılacak.

Kadınların erken emeklilik imkanına sahip olması da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kadın çalışanların emeklilik sürelerinin erken başlaması, kadınların sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesini ve iş hayatında daha fazla denge sağlamasını amaçlıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Bu arada SSK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

EVLİLİK KREDİSİ

Detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu devlet destekli evlilik kredisinde, yeni evlenen gençlere 150 bin lira kredi verileceği açıklandı. 24 ay geri ödemesiz krediye 48 ay (4 yıl) vade yapılacak. Sıfır faizli evlilik kredisinin Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verileceği öğrenildi. Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."