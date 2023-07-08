KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLARİ ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta ve hangi kanalda?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE | Türk'ün ata sporu yağlı güreş, Kırkpınar adıyla 662. kez Edirne'de düzenleniyor. Dünya tarihinin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan ve Türkiye'nin 'başpehlivanı'nın belilrleneceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını ve tüm merak edilenleri sporseverler içim derledik. İşte detaylar...

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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Er Meydanı'nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayacak.

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. Organizasyon "Türkiye'nin başpehlivanının" belirleneceği 9 Temmuz'da sonra erecek. Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500'e yakın pehlivan güreş tutacak. Öte yandan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, 662.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 327 kayıtla katılımcı rekoru kırılmasını beklediklerini belirtti.

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.

1990: Ahmet Taşçı Finalde Kadir Birlik'i yenerek unvanı aldı.

Finalde Kadir Birlik'i yenerek unvanı aldı. 1991: Ahmet Taşçı Finalde Bülent Gürbüz'ü yenerek unvanı aldı.

Finalde Bülent Gürbüz'ü yenerek unvanı aldı. 1992: Ahmet Taşçı Finalde Abdullah Ersoy'u yenerek unvanı aldı.

Finalde Abdullah Ersoy'u yenerek unvanı aldı. 1993: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.

Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı. 1994: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'nın sakatlanınca pes etmesi sonucu unvanı aldı.

Finalde Ahmet Taşçı'nın sakatlanınca pes etmesi sonucu unvanı aldı. 1995: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.

Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı. 1996: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı. 1997: Ahmet Taşçı Finalde Cengiz Elbeye'yi yenerek unvanı aldı.

Finalde Cengiz Elbeye'yi yenerek unvanı aldı. 1998: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı. 1999: Ahmet Taşçı Finalde Vedat Ergin'i yenerek unvanı aldı.

Finalde Vedat Ergin'i yenerek unvanı aldı. 2000: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı. 2001: Vedat Ergin Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı. 2002: Hasan Tuna Savaş Yıldırım dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.

Savaş Yıldırım dopingli ilan edildi ve unvanı alındı. 2003: Kenan Şimşek Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı. 2004: Recep Kara Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı. 2005: Şaban Yılmaz Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.

Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı. 2006: Osman Aynur Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı. 2007: Recep Kara Finalde Hasan Tuna'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Hasan Tuna'yı yenerek unvanı aldı. 2008: Recep Kara Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.

Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı. 2009: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı. 2010: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Ali Gürbüz'ı yenerek unvanı aldı.

Finalde Ali Gürbüz'ı yenerek unvanı aldı. 2011: Ali Gürbüz Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.

Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı. 2012: Ali Gürbüz 2. kez Finalde tekrar Recep Kara'yla karşılaşarak unvanı aldı.

2. kez Finalde tekrar Recep Kara'yla karşılaşarak unvanı aldı. 2013: İsmail Balaban Ali Gürbüz dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.

Ali Gürbüz dopingli ilan edildi ve unvanı alındı. 2014: Fatih Atlı Finalde İsmail Balaban'ı yenerek unvanı aldı.

Finalde İsmail Balaban'ı yenerek unvanı aldı. 2015: Orhan Okulu Finalde Osman Aynur'u yenerek unvanı aldı.

Finalde Osman Aynur'u yenerek unvanı aldı. 2016: Recep Kara Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek unvanı aldı.

Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek unvanı aldı. 2017: İsmail Balaban Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.

Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı. 2018: Orhan Okulu Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı. 2019: Ali Gürbüz Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.

Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı. 2020: COVID-19 pandemisi'nden dolayı düzenlenmedi.

COVID-19 pandemisi'nden dolayı düzenlenmedi. 2021: Ali Gürbüz Finalde İsmail Koç'u yenerek unvanı aldı.

Finalde İsmail Koç'u yenerek unvanı aldı. 2022: Mustafa Taş Cengizhan Şimşek cezalı ilan edildi ve unvanı alındı.