2023 DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA | ÖSYM DUS ve STS 1. dönem sonuç ekranı

DUS SONUÇ EKRANI - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı sonuçları ÖSYM tarfından yayımlandı. Sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar, tüm detayları merak ediyor ve araştırıyor. İşte DUS ve TUS sınav sonuç ekranı...

DUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM internet sitesinden 2023-DUS 1. dönem ve 2023-STS Diş Hekimliği 1. dönem sonuçları açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan Temel Bilimler Testi 12 numaralı soru ile Klinik Bilimler Testi 18 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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