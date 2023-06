DANA ETİ NASIL TERBİYE EDİLİR? | Kırmızı et nasıl marine edilir? Dana, koyun eti terbiyesi nasıl yapılır?

DANA ETİ NASIL TERBİYE EDİLİR? | Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte tencereleri dolduran etlerin nasıl pişireleceği hakkında araştırmalar başladı. Bayramların vazgeçilmezi olan kavurmanın yanı sıra etin nasıl terbiye edilmesi gerektiğini araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'Dana eti nasıl terbiye edilir? Kırmızı et nasıl marine edilir? Dana, koyun eti terbiyesi nasıl yapılır?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

DANA ETİ NASIL TERBİYE EDİLİR?

"Kırmızı etin terbiye edilmesi için, etlerin geniş ve ince parçalara kesilmesi tercih edilir. Eğer kalın et dilimleri kullanırsanız, sosun ete tam anlamıyla işlemesi zorlaşabilir. Bu nedenle, aldığınız eti ince dilimler halinde kesmeniz önemlidir. Ardından, seçtiğiniz marinasyon sosunu hazırlayabilirsiniz. Et, koruyucu bir poşete veya bir kaba alındıktan sonra üzerine sos dökülür. Sosun türüne bağlı olarak, et buzdolabında 2 saat ile 1 gün arasında bir süre bekletilir. Et, oda sıcaklığına geldikten sonra pişirme sürecine başlayabilirsiniz."

KUŞBAŞI ETİN TERBİYESİ NASIL OLMALIDIR?

"Kuşbaşı şeklindeki etleri marine etmeyi düşünüyorsanız, öncelikle bir kaba almanız gerekmektedir. Ardından, üzerlerine bir miktar zeytinyağı dökerek kimyon, tuz, toz biber ve kekik ekleyebilirsiniz. Baharatlar, kuşbaşı et marinasyonunda önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra, üç adet arpacık soğan ve iki diş sarımsağı da kaba ekleyebilirsiniz. Marine edilen etlerin üzerini kapattıktan sonra bir süre buzdolabında bekletmeyi tercih edebilirsiniz."

BONFİLE ET NASIL TERBİYE EDİLİR?

"Bonfile et marinasyonu için geniş bir kaba ihtiyaç duyulur. Kabın içine sarımsakları yerleştirebilirsiniz. Kekikleri ekledikten sonra tüm kaba zeytinyağını gezdirebilirsiniz. Hazırladığınız bonfile et dilimlerini, sosla tamamen kaplanacak şekilde kaba yerleştirebilirsiniz. Sosla birleşen etleri bir süre buzdolabında bekletebilirsiniz. Sarımsak sevenler, sarımsağı ince bir şekilde ezerek bonfile et marinasyonunda kullanabilirler. Sarımsağın karakteristik aroması, ete nüfuz eder ve pişirdikten sonra iştah açıcı bir koku yayılırken etin lezzeti de artar."

HAŞLAMA ET NASIL TERBİYE EDİLİR?

Haşlama eti terbiyesi için limon suyu, yumurta sarısı, un, tuz ve su gibi malzemeler kullanılır. Haşlama et, diğer malzemelerle birlikte tencerede pişirildikten sonra hazırlanan terbiye karışımı eklenir. Bir süre daha pişirildikten sonra haşlama et, servise hazır hale gelir.

KAVURMALIK ET NASIL TERBİYE EDİLİR?

Kavurmalık eti doğradıktan sonra bir kaba alarak üzerine sıvı yağ, tuz ve kekik ekleyebilirsiniz. Soğanları rendeleyebilir veya ince şekilde doğrayabilirsiniz. Soğanları da kaba ekledikten sonra bir miktar karabiber serpebilirsiniz. Kabın içindeki malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra eti buzdolabında bir gün boyunca dinlendirmeniz gerekmektedir. Eğer salçalı kavurma tercih ederseniz, etleri güzelce pişirin ve ayrı bir tavada salça, sarımsak ve karabiberden oluşan bir sos hazırlayın. Pişen kavurmaları bu sosla birlikte bir süre daha pişirin ve son dokunuşu damak zevkinize uygun baharatlarla tamamlayın.