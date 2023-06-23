Haberler Haberler 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? | 2023 Haziran SSK Bağkur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? | 2023 Haziran SSK Bağkur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Kurban Bayramı'ndan önce emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4A, 4B ve 4C emeklilerin maaşlarının ödeneceği tarihleri duyurdu. Bayram dolayısıyla normalden daha erken yatan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri hakkında arama motorlarında araştırılan 4A, 4B, 4C emekli maaş ödemeleri ne zaman? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:20
4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? | 2023 Haziran SSK Bağkur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? | Kurban Bayramı dolayısıyla emekli maaş ödemelerini, bayram ikramiyeleriyle birlikte erken almayı bekleyen emeklilerin beklediği açıklama SGK'dan geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, maaşların ve ikramiyelerin bayramdan önce yatırılacağını duyurmasının ardından emekli maaş ödeme takvimini açıklayan SGK, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihleri şöyle duyurdu:

2023 HAZİRAN SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK bendi kapsamında gelir/aylık alanların, 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihler belli oldu.

💰Ödeme günü ayın 17-18'i olan vatandaşlar 17 Haziran 2023 tarihinde

💰Ödeme günü ayın 19-20'si olan vatandaşlar 18 Haziran 2023 tarihinde

💰Ödeme günü ayın 21-22'si olan vatandaşlar 19 Haziran 2023 tarihinde

💰Ödeme günü ayın 23-24'ü olan vatandaşlar 20 Haziran 2023 tarihinde

💰Ödeme günü ayın 25-26'sı olan vatandaşlar 21 Haziran 2023 tarihinde ikramiye ve maaşlarını alacaklar.

4A, 4B, 4C EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

💰4B Bağkur gelir/aylık ve bayram ikramiyesi 22 Haziran 2023,

💰4C Emekli Sandığı gelir/aylık ve ikramiyesi 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.

Bu kapsamda 14.4 milyon emekliye 25,7 milyar TL bayram ikramiyesi verilecek.

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