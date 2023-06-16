ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİ NEDİR? | Elektronik seçim Türkiye'ye gelecek mi? Ne zaman uygulanacak? Hangi ülkelerde kullanılıyor?

Elektronik Seçim Sistemi, 2023 Genel Seçimleri'nin ardından ülkemizde sık sık dile getiriliyor. Son olarak YSK Başkanı Ahmet Yener, ülkemizde de bu sisteme geçilmesi için çalışmalara başlanacağını duyurdu. Önce yurt dışından başlanacağını ve ardından Türkiye'deki seçmen için de kullanıma geçilebileceğini bildiren Yener'in açıklamalarının ardından arama motorlarında 'Elektronik Seçim Sistemi nedir? Elektronik seçim Türkiye'ye gelecek mi? Ne zaman uygulanacak? Hangi ülkelerde kullanılıyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Elektronik seçim, halkın yaptığı seçimin elektronik aygıtlarla toplanıp,değerlendirilmesi işlemidir. Elektronik oylama kiosklarla, Internet telefonu ile, delikli kartlarla ve optik oy pusulaları ile yapılabilir.

ELEKTRONİK SEÇİM TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda elektronik seçim için çalışmaya başladıklarını belirtti. Seçmen sayısı az olduğu için ektronik oylamaya önce yurtdışından başlanabileceğini belirten Yener, "Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014'te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

ELEKTRONİK SEÇİM TÜRKİYE'DE NE ZAMAN UYGULANACAK?

Elektronik seçim uygulamalarının bir ya da iki seçim sonra uygulamaya geçebileceğini belirten Yener, "Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz? Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak." ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK SEÇİM HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?