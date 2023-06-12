ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI | Masadaki rakamlar belli oldu - 2023 asgari ücret Temmuz zammı

Asgari ücret ara zammı için milyonlarca vatandaşın bekleyişi devam ediyor. Seçimlerin ardından en önemli gündem maddesi olarak yerini koruyan asgari ücret Temmuz zammı için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı tarihini duyurdu. 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi beklenen komisyon, işçi, işveren, hükümet ile uzlaşı sağlayarak asgari ücret ara zammını belirleyecek. İşte ilk toplantıda masada yer alan rakamlar...

2023 TEMMUZ ZAMMI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2023 ara zammını belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, 13 Haziran Salı günü yapılacak. Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Asgari ücret belirlenirken en etkili veri enflasyon olurken hükümetin, diğer yıllarda olduğu gibi Temmuz ara zammında da asgari ücret zammında refah payını devreye sokması bekleniyor.

BAKANLIK, TÜRK-İŞ VE TİSK BİR ARAYA GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

500 dolarlık alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekerken yeni asgari ücretin refah payı ile belirlenmesi ve 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında, asgari ücrete gelecek zam oranları şöyle hesaplanabilir:

NET Asgari ücret: 8.506 tl

BRÜT Asgari ücret: 10.008 TL

YÜZDE 30 ZAM:

NET asgari ücret:11.058 TL

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

YÜZDE 35 ZAM:

NET asgari ücret: 11.475 TL

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

YÜZDE 40 ZAM

NET asgari ücret: 11.909 TL

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

YÜZDE 45 ZAM

NET asgari ücret: 12.333 TL

BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

YÜZDE 50 ZAM

NET asgari ücret: 12.759 TL

BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

YÜZDE 55 ZAM

NET asgari ücret: 13.184 TL

BRÜT asgari ücret: 15.512 TL

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl Temmuz ara zammı için çalışma yürüten Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 29 Haziran 2022 Çarşamba günü gerçekleştirmişti. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirmesinin ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.