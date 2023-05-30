KARAYOLLARI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | KGM 3 bin personel alımı kurası saat kaçta?

KARAYOLLARI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Karayolları Genel Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla yayınladığı ilanda, çeşitli kadro ve branşlarda 3 bin personele kendi bünyesinde istihdam sağlayacağını duyurdu. Başvuru sürecinin 7 Mayıs Pazar günü sona ermesinin ardından KGM, alınacak personellerin 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak kura çekilişi ile belli olacağını duyurdu. Beklenen günün gelmesiyle arama motorlarında Karayolları kura çekilişi canlı izle, KGM 3 bin personel alımı kurası saat kaçta? konuları sorgulanıyor. İşte detaylar...

KGM 3 BİN PERSONEL ALIMI KURASI SAAT KAÇTA?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 3 bin personel alımı için yapacağı kura çekilişi 30 Mayıs Salı günü, saat 10.00'da başlayacak. Adana ili ile başlayacak olan çekiliş, illerin plaka kodlarına göre yapılacak. 2 gün sürmesi planlanan kura çekilişi, 31 Mayıs Çarşamba günü ise yine saat 10.00'da, bu kez Kastamonu ile başlayacak. Düzce'ye kadar yapılacak olan çekilişlerin ardından asil ve yedek listeleri açıklanacak.

KGM 3 BİN PERSONEL ALIMI KURASI NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, kura çekilişlerinin KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. KGM resmi sitesinde, kura çekilişleri için verilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)"

KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

80 Ağır Makine Yağcısı,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

75 Aşçı,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

144 Bakım İşçisi,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

631 Düz İşçi,

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

42 Elektronik Ustası,

59 Greyder Operatörü,

168 İş Makinası Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

12 Makine Operatörü,

7 Marangoz,

15 Sıhhi Tesisatçı,

591 Sürücü Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

15 Vinç Operatörü

30 MAYIS SALI GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER