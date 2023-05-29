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29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 29 Mayıs'ta bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?

Türkiye'de yüzüncü yılın seçimlerinden sonraki gün olan 29 Mayıs'ta, oy sayımları ve güvenlik sebebiyle okullar tatil edildi. Aynı zamanda İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin de yıldönümü olan bu önemli günün resmi tatil olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:00
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 29 Mayıs'ta bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde, adaylardan herhangi birisinin ilk turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine 28 Mayıs'ta ikinci tura gidildi. Milyonlarca seçmenin yeniden sandık başına gittiği seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken 29 MAyıs'ta okulların tatil olacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından arama motorlarında 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

29 MAYIS'TA BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, DEVLET KURUMLARI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

29 Mayıs Pazartesi günü, bir önceki gün okullarda seçim sandıkları kurulması ve 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için milyonlarca seçmenin oy vermesi sebebiyle, okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olduğu bildirilirken öğretmenler ise idari izinli olacak. Ancak 29 Mayıs resmi tatil değildir. Bu nedenle bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler 29 Mayıs Pazartesi günü hizmet verecek.

29 MAYIS'IN ÖNEMİ

29 Mayıs, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belli olmasının yanı sıra Türk tarihi açısından büyük bir öneme daha sahiptir. 29 Mayıs 1453 tarihi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gündür. Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki ordusunun, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u fethetmesiyle bir dönüm noktasına giren Osmanlı Devleti, bu olayın ardından, 600 yıl süren saltanatının şahlanışını yaşamıştır.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan bu gün, Türk milletinin milli iradesini ortaya koyduğu bir anıt niteliğindedir. 29 Mayıs 1453, İstanbul'un fethedilmesiyle sonuçlanan muhteşem bir zaferin tarihidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun, 53 gün süren kuşatmanın ardından Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i ele geçirmesi, tarihin akışını değiştiren bir olay olmuştur. Bu zafer, Türklerin Orta Doğu'da güçlenmesine ve Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesine yol açmıştır.

29 Mayıs, Türk halkının milli bilincini canlı tutmak, tarihine olan bağlılığını güçlendirmek ve geçmişin önemli derslerini hatırlamak için bir fırsattır. Bu anlamlı gün, Türklerin geçmişten aldığı güçle geleceğe umutla bakmasını sağlar.

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