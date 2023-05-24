Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 24 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 24 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

Türkiye, jeolojik konumu gereği deprem kuşağında bulunan bir ülkedir. Bu nedenle, çeşitli büyüklüklerde birçok depreme maruz kalmaktadır. Son olarak, Kahramanmaraş'ta ardışık olarak meydana gelen iki şiddetli deprem, 11 ilde ciddi hasarlara yol açmıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında gerçekleşen depremler, halk tarafından sıkça takip edilmektedir. İşte en güncel deprem haberleri, 24 Mayıs'ta yaşanan deprem ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri hakkındaki bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:20
DEPREM SON DAKİKA | 24 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA 24 MAYIS | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından da sıklıkla araştırılmaktadır. İşte son dakika deprem haberleri, 24 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

24 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Ünlü oyuncu Gökhan Alkan hayatının şokunu yaşamıştı! Sahte emlakçı hapsi boyladı!
Gözde güzel 'av'landı: Güzel popçu Simge gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdı!
G.Saray istiyordu F.Bahçe devreye girdi!
Livakovic'te can sıkan gelişme! F.Bahçe'nin işi zorlaştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAMU BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI | Borç yapılandırma son tarih ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredi borcu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
SMA nedir, neden olur, gebelikte belli olur mu?
Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman 2023?
Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:15
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:14
İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında 00:48
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? 00:30
F.Bahçe'den flaş karar! İmza tarihi belli oldu F.Bahçe'den flaş karar! İmza tarihi belli oldu 00:30
Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi! Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi! 00:30
Daha Eski
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru! 00:30
Cimbom'dan sol bek hamlesi! İlk teklif belli oldu Cimbom'dan sol bek hamlesi! İlk teklif belli oldu 00:30
Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş... Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş... 00:30
Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama 00:30
Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı 00:30
PFDK'dan Samet Akaydın kararı! PFDK'dan Samet Akaydın kararı! 00:30