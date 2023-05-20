Haberler Haberler 2. TURDA DEPREMZEDELERE GİDİŞ GELİŞ ÜCRETSİZ | İçişleri Bakanlığı'ndan 'afetzede' genelgesi - Kimler yararlanabilir?

2. TURDA DEPREMZEDELERE GİDİŞ GELİŞ ÜCRETSİZ | İçişleri Bakanlığı'ndan 'afetzede' genelgesi - Kimler yararlanabilir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından oy kullanma işlemleri için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Afetzede' genelgesine göre, afet bölgesinden diğer illere oy kullanma amacıyla gidiş-dönüş yapmak isteyen vatandaşlardan yol ücreti alınmayacak. İşte genelgenin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00
2. TURDA DEPREMZEDELERE GİDİŞ GELİŞ ÜCRETSİZ | İçişleri Bakanlığı'ndan 'afetzede' genelgesi - Kimler yararlanabilir?

DEPREMZEDELERE GİDİŞ GELİŞ ÜCRETSİZ | 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda adaylardan birinin salt çoğunluğa ulaşamaması üzerine seçimler 2. tura kaldı. Memleketlerinde oy kullanacak depremzedeler için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği 'afetzede' konulu genelgede, depremzedelerden yol ücreti alınmayacağını bildirdi. İşte detaylar...

HEM GİDİŞ HEM DÖNÜŞ KARŞILANACAK

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine 'Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bu kapsamda; Afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

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