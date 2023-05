THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI! | Merakla beklenen korku oyununun sistem gereksinimleri ve fiyatı...

2013 yılında hayatımıza giren The Outlast Trials'ın son oyunu erken erişime açıldı. Korku oyunu sevenlerin merakla beklediği oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatı oyunseverler tarafından araştırılıyor. Peki, The Outlast Trials fiyatı ne? The Outlast Trials sistem gereksinimleri ne?

THE OUTLAST TRIALS FİYATI NE?

Erken erişime açılan The Outlast Trials 280 TL'den satışa çıkıyor. Oyunun Epic Games'teki fiyatı ise 269 TL.

THE OUTLAST TRİALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB or Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

STEAM TARAFINDAN ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ