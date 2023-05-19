Haberler Haberler THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI! | Merakla beklenen korku oyununun sistem gereksinimleri ve fiyatı...

THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI! | Merakla beklenen korku oyununun sistem gereksinimleri ve fiyatı...

Korku oyunu sevenlere müjdeli haber Red Barrels tarafından geldi. Merakla beklenen The Outlast Trials, erken erişime açıldı. Fiyat ve sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, The Outlast Trials fiyatı ne? The Outlast Trials sistem gereksinimleri ne? Hangi platformlarda olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI! | Merakla beklenen korku oyununun sistem gereksinimleri ve fiyatı...

2013 yılında hayatımıza giren The Outlast Trials'ın son oyunu erken erişime açıldı. Korku oyunu sevenlerin merakla beklediği oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatı oyunseverler tarafından araştırılıyor. Peki, The Outlast Trials fiyatı ne? The Outlast Trials sistem gereksinimleri ne?

THE OUTLAST TRIALS FİYATI NE?

Erken erişime açılan The Outlast Trials 280 TL'den satışa çıkıyor. Oyunun Epic Games'teki fiyatı ise 269 TL.

THE OUTLAST TRİALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB or Radeon R7 360, 2 GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

STEAM TARAFINDAN ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: WIndows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K or AMD Ryzen 5 2600X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB or AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

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