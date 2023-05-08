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MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? Ek atama branş ve kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği tarihin en büyük ataması kapsamında 45 bin sözleşmeli öğretmenin atama töreni için nefesler tutuldu. 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan atama sonuçlarını bekleyen öğretmen adaylarının yanı sıra ek atama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olur mu 2023? 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? İşte ek atama hakkında merak edilenler, branş ve kontenjanlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:50
MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? Ek atama branş ve kontenjanlar

MEB EK ATAMA OLUR MU 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı tarihin en büyük öğretmen ataması için nefesler tutuldu. Atama için bekleyen binlerce öğretmen, sonuçların açıklanması için geri sayım yaparken bir yandan da ek atama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olur mu 2023? 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı? İşte detaylar...

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUR MU 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunun cevabını verdi. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz."

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45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA EK ATAMA YAPILACAK MI?

45 bin öğretmen atamasına ek atama için henüz tarih konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Bakan Özer'in umut vaadeden açıklamasının ardından binlerce öğretmen adayı bekleyişe geçerken Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında öğretmen atamalarına toplam 45 bin kontenjan ayırdı. Öğretmen ataması ön başvuru süreci 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınırken. Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında uygulandı. Öğretmenlerin sözlü sınav sonuçları ise 18 Nisan'da erişime açıldı.

45 bin öğretmen alımı için tercih işlemleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Yüzlerce öğretmenin beklediği öğretmen ataması tercih sonuçları bugün e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğretmenler ise 9 Eylül'de ders başı yapacak.

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