Haberler Haberler SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için beklenen gün geldi. Atama sonuçlarının açıklanacağı 8 Mayıs Pazartesi gününü iple çeken öğretmen adayları, arama motorlarında 'Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2023, MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet' konularını araştırıyor. MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:16 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:20
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mayıs ayı içinde yapılacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Mülakata giren öğretmen adayları, 2-6 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. MEB'in resmi sitesinde yer alan takvime göre, atama sonuçları 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü ilan ediliyor. İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2023, MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve tüm merak edilenler...

2023 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ataması yapılacak 45 bin öğretmen alımı için tercih yapan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğretmen atama töreni ile duyurulması beklenen atamalar için resmi kaynaklardan törene ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Henüz atama sonuçlarının açıklanacağı saat de bilinmezken konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

  • Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878
  • Rehberlik: 3 bin 604
  • Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269
  • İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

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