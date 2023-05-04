DEPREM BÖLGESİNDE OHAL BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU | Olağanüstü Hal ne zaman bitecek? - 10 ilde OHAL uzatılacak mı?

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede ilan edilen OHAL hakkında yeni bir açıklama geldi. Depremin yaralarını sarmak amacıyla, sarsıntıdan yıkıcı etki alan 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edilmesinin ardından OHAL'in uzayacağı iddiaları gündeme geldi. Konyuya ilişkin resmi açıklama yapılırken OHAL bitiş tarihi de netleşti. İşte merak edilenler...

DEPREM BÖLGESİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL NE ZAMAN BİTECEK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, OHAL'in biteceği tarihi açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehir için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta sona ereceği açıklayab Yavuz, "Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

11 İLDE OHAL UZATILACAK MI?

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edilmişti. Depremden etkilenen kentler arasında yer alan Elazığ'da ise mücbir sebep hali ilan edilmişti.