Haberler Haberler YDS/1 SONUÇ EKRANI 2023 | YDS sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç

YDS/1 SONUÇ EKRANI 2023 | YDS sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'nin ilk oturumu sonuçlarını adayların erişimine açtı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavdan aldıkları puanı öğrenmek isteyen adaylar için 2023 YDS/1 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/1 sonuç ekranı konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20
YDS/1 SONUÇ EKRANI 2023 | YDS sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç

2023-YDS/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin, yılın ilk oturumu olan sınavında sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının aday erişimine açıldığı bildirildi. İşte 2023 YDS/1 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/1 sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

2023-YDS/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2023-YDS/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/1 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açıldığını duyurdu.

YDS/1 SORU VE CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYIN

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM mevzuatı üzerinden bakıldığı zaman, geçerli olan birçok farklı kurum adına YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden hesaplanmakta olup, doçent adaylarının minimum 65, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarınınsa minimum 55 almaları gerekmektedir. Dil tazminatı ve yurt dışı görev içinse minimum puan 70 olmalıdır.

DİĞER
Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü
Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun tatilde! Aşka geldi ilk kez paylaştı işte yerli Angelina Jolie’nin Metin Hara'dan sonraki yeni aşkı
Giresun maçında oynayacak mı? Belli oldu
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Memur emekli enflasyon maaş farkı hesaplama 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:16
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer... F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer... 12:16
Milan - Cremonese maçı saat kaçta? Milan - Cremonese maçı saat kaçta? 12:10
Monza - Roma maçı saat kaçta? Monza - Roma maçı saat kaçta? 12:08
Lazio - Sassuolo maçı saat kaçta? Lazio - Sassuolo maçı saat kaçta? 12:05
Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta? Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta? 12:02
Daha Eski
Salernitana - Fiorentina maçı saat kaçta? Salernitana - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:58
Pena için transfer kararı verildi! G.Saray... Pena için transfer kararı verildi! G.Saray... 11:56
Sampdoria - Torino maçı saat kaçta? Sampdoria - Torino maçı saat kaçta? 11:54
Juventus - Lecce maçı saat kaçta? Juventus - Lecce maçı saat kaçta? 11:51
Atalanta - Spezia maçı saat kaçta? Atalanta - Spezia maçı saat kaçta? 11:48
Beşiktaş'a James transferinde sürpriz engel! Beşiktaş'a James transferinde sürpriz engel! 11:45