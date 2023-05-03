YDS/1 SONUÇ EKRANI 2023 | YDS sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/1 sonuç

2023-YDS/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin, yılın ilk oturumu olan sınavında sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının aday erişimine açıldığı bildirildi. İşte 2023 YDS/1 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/1 sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

2023-YDS/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2023-YDS/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/1 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açıldığını duyurdu.

YDS/1 SORU VE CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYIN

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM mevzuatı üzerinden bakıldığı zaman, geçerli olan birçok farklı kurum adına YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden hesaplanmakta olup, doçent adaylarının minimum 65, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarınınsa minimum 55 almaları gerekmektedir. Dil tazminatı ve yurt dışı görev içinse minimum puan 70 olmalıdır.