SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Nisan faiz ne kadar, yüzde kaç oldu? - 2023 Nisan ayı faiz kararı

MERKEZ BANKASI SON DAKİKA FAİZ KARARI | Merkez Bankası'nın düzenlediği toplantının ardından politika faizi belli oldu. Mart ayında sabit tutulan politika faizi ile yüzde 8,50'ta kalan faiz kararının Nisan ayında ne olduğunu merak eden yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası Nisan faiz ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 Nisan ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI 2023 NİSAN AYI FAİZ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası 2023 Nisan ayı faiz kararı açıklandı. TCMB faiz kararını yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi

POLİTİKA FAİZİ MART'TA SABİT TUTULMUŞTU

23 Mart'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

NİSAN AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Nisan ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.