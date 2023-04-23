Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 23 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 08:10
DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

23 NİSAN SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 23 Nisan Pazar son depremler ve artçılar...

23 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy gönlünü Ece Sükan'a mı kaptırdı? Meğerse bir aydır...
G.Saray'dan Mertens kararı! Sözleşmesi bitince...
F.Bahçe için flaş transfer yorumu: Geri göndermezler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayramınız Kutlu Olsun...
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Nisan)
SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ! Başkan Erdoğan, Gaziantep'te 10 yeni müjdeyi duyurdu...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? 07:49
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 07:45
Adana Demirspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 07:39
Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda? 07:33
Ne Pendik ne Eyüp Ne Pendik ne Eyüp 01:33
Rekorların adamı Rıza Rekorların adamı Rıza 01:32
Daha Eski
Milli tekvandocu hayatını kaybetti! Milli tekvandocu hayatını kaybetti! 01:02
Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyuma çıktı! Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyuma çıktı! 01:02
Majid Hosseini’nin cezası belli oldu! Majid Hosseini’nin cezası belli oldu! 01:02
Novak Djokovic Madrid Açık'a katılamayacak Novak Djokovic Madrid Açık'a katılamayacak 01:01
Toroğlu'dan play-off yorumu! "Süper Lig'de olsa..." Toroğlu'dan play-off yorumu! "Süper Lig'de olsa..." 00:49
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:49