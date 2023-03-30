SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | 12 bin 700 atama yerleştirme sonuç ekranı - Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonucu

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı, noter huzurunda yapacağı 12 bin 700 atama ve yer değişikliği kuraları için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu ve depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için İsteğe Bağlı yer değişikliği kurası, 30 Mart Perşembe günü yapılıyor. İşte arama motorlarında araştırılan '12 bin 700 atama yerleştirme sonuç ekranı - Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonucu' konuları ve merak edilenler...

12 BİN 700 ATAMA YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tamamlandı.

Yerleştirme için kura çekilişi 30.03.2023 tarihinde saat 11:00 'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve kuraya katılımcı alınmayacak.

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek..

SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği için yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.

AÇILAN BRANŞLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde hizmet için 10 ilde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile ilgili detayları Twitter'dan paylaşmıştı. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgilere yer vermişti:

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.