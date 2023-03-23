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İFTAR DUASI | Peygamber Efendimiz'in iftar duası ve anlamı - Oruç açarken okunacak dua DİYANET

Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslamiyet'in Müslümanlar'a farz kıldığı oruç ibadeti de başlamış oldu. İmsak vaktinden güneşin batışına kadar yemek yememenin yanı sıra ibadetlere de normalden daha fazla önem verilen bu zaman diliminde, orucunu açarken dua okumak isteyenler arama motorlarında 'İftar duası, iftar duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı, oruç açarken okunacak dua DİYANET' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 16:00
İFTAR DUASI | Peygamber Efendimiz'in iftar duası ve anlamı - Oruç açarken okunacak dua DİYANET

İFTAR DUASI | On bir ayın sultanı Ramazan, bolluk, bereket ve şenlikle geldi. Bu mübarek ayda oruç tutmanın yanı sıra diğer ibadetlere de önem veren Müslümanlar, oruçlarını dua ile açmak için araştırmalar yapıyor. İftar vakti okunacak dua hakkında arama motorlarında sorgulanan İftar duası, iftar duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı, oruç açarken okunacak dua DİYANET' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

İFTAR DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUA DİYANET

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İFTAR DUASI

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İFTAR DUASI ANLAMI

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

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