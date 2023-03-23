EZAN EN GEÇ NEREDE OKUNUYOR? | En son hangi il iftar yapıyor? - Orucu en son açan iller

EZAN EN GEÇ NEREDE OKUNUYOR? | Ramazan ayı, imsak vakti ezanla başlayıp akşam ezanına kadar devam eden oruç ibadetinin tüm Müslümanlara farz kılındığı aydır. Batıda güneş en son battığından o bölgedeki iller orucunu doğu illerine göre daha geç vakitte açar. Peki ezan en geç nerede okunuyor? En son hangi il iftar yapıyor? İşte arama motorlarında sorgulanan soruların cevabı...

EN SON HANGİ İL İFTAR YAPIYOR?

Bu yıl Türkiye'de yaklaşık 14 saat oruç tutulacak. Ramazanın ilk günü 13 saat 55 dakika tutulacak oruç süresi, ayın sonuna doğru artacak. Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde en geç iftar 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak.

23 Mart perşembe günü saat 05.05'te imsak vakti ile oruca başlayacak Sinoplular ise, akşam 19.01'de oruçlarını açarak en uzun orucu tutacak.

Sinop'ta ilk oruç 13 saat 57 dakika sürecek. En kısa orucun yaşanacağı illerde 13 saat 47 dakikalık bir süre yaşanacak.

ORUCU EN SON AÇAN İLLER