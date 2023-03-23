EZAN EN GEÇ NEREDE OKUNUYOR? | En son hangi il iftar yapıyor? - Orucu en son açan iller

EZAN EN GEÇ NEREDE OKUNUYOR? | Ramazan ayı, imsak vakti ezanla başlayıp akşam ezanına kadar devam eden oruç ibadetinin tüm Müslümanlara farz kılındığı aydır. Batıda güneş en son battığından o bölgedeki iller orucunu doğu illerine göre daha geç vakitte açar. Peki ezan en geç nerede okunuyor? En son hangi il iftar yapıyor? İşte arama motorlarında sorgulanan soruların cevabı...
EN SON HANGİ İL İFTAR YAPIYOR?
Bu yıl Türkiye'de yaklaşık 14 saat oruç tutulacak. Ramazanın ilk günü 13 saat 55 dakika tutulacak oruç süresi, ayın sonuna doğru artacak. Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde en geç iftar 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak.
23 Mart perşembe günü saat 05.05'te imsak vakti ile oruca başlayacak Sinoplular ise, akşam 19.01'de oruçlarını açarak en uzun orucu tutacak.
Sinop'ta ilk oruç 13 saat 57 dakika sürecek. En kısa orucun yaşanacağı illerde 13 saat 47 dakikalık bir süre yaşanacak.
ORUCU EN SON AÇAN İLLER
- Adana iftar vakti: 18:59
- Adıyaman iftar vakti: 18:48
- Afyonkarahisar iftar vakti: 19:19
- Ağrı iftar vakti: 18:29
- Aksaray iftar vakti: 19:05
- Amasya iftar vakti: 18:58
- Antalya iftar vakti: 19:18
- Ardahan iftar vakti: 18:30
- Artvin iftar vakti: 18:34
- Aydın iftar vakti: 19:29
- Balıkesir iftar vakti: 19:29
- Bartın iftar vakti: 19:12
- Batman iftar vakti: 18:36
- Bayburt iftar vakti: 18:40
- Bilecik iftar vakti: 19:21
- Bingöl iftar vakti: 18:39
- Bitlis iftar vakti: 18:32
- Bolu iftar vakti: 19:15
- Burdur iftar vakti: 19:20
- Bursa iftar vakti: 19:25
- Çanakkale iftar vakti: 19:35
- Çankırı iftar vakti: 19:07
- Çorum iftar vakti: 19:01
- Denizli iftar vakti: 19:24
- Diyarbakır iftar vakti: 18:40
- Düzce iftar vakti: 19:16
- Edirne iftar vakti: 19:35
- Elazığ iftar vakti: 18:44
- Erzincan iftar vakti: 18:43
- Erzurum iftar vakti: 18:36
- Eskişehir iftar vakti: 19:19
- Gaziantep iftar vakti: 18:51
- Giresun iftar vakti: 18:48
- Gümüşhane iftar vakti: 18:43
- Hakkari iftar vakti: 18:26
- Hatay iftar vakti: 18:56
- Iğdır iftar vakti: 18:25
- Isparta iftar vakti: 19:18
- Mersin iftar vakti: 19:02
- Kahramanmaraş iftar vakti: 18:53
- Karabük iftar vakti: 19:11
- Karaman iftar vakti: 19:08
- Kars iftar vakti: 18:29
- Kastamonu iftar vakti: 19:06
- Kayseri iftar vakti: 18:59
- Kırıkkale iftar vakti: 19:07
- Kırklareli iftar vakti: 19:32
- Kırşehir iftar vakti: 19:04
- Kilis iftar vakti: 18:52
- Kocaeli iftar vakti: 19:21
- Konya iftar vakti: 19:11
- Kütahya iftar vakti: 19:21
- Malatya iftar vakti: 18:47
- Manisa iftar vakti: 19:31
- Mardin iftar vakti: 18:38
- Muğla iftar vakti: 19:27
- Muş iftar vakti: 18:35
- Nevşehir iftar vakti: 19:02
- Niğde iftarvakti: 19:02
- Ordu iftar vakti: 18:50
- Osmaniye iftar vakti: 18:56
- Rize iftar vakti: 18:39
- Sakarya iftar vakti: 19:19
- Samsun iftar vakti: 18:56
- Siirt iftar vakti: 18:33
- Sinop iftar vakti: 19:01
- Sivas iftar vakti: 18:53
- Şanlıurfa iftar vakti: 18:45
- Şırnak iftar vakti: 18:31
- Tekirdağ iftar vakti: 19:31
- Tokat iftar vakti: 18:55
- Trabzon iftar vakti: 18:55
- Tunceli iftar vakti: 18:43
- Uşak iftar vakti: 19:23
- Van iftar vakti: 18:27
- Yalova iftar vakti: 19:24
- Yozgat iftar vakti: 19:02
- Zonguldak iftar vakti: 19:14