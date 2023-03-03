ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU | Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU | Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı için başvurular başladı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yeni başvuruları alınan USP'de şehir tercihi güncellemeleri de açıldı. Peki Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı ve detaylar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile yükseköğretimde üç yıldır başarıyla sürdürülen Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvuruları başlamış olup, 18 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecektir.

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ULUSAL STAJ PROGRAMI NASIL BAŞVURULUR?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. ADIM

Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap

2. ADIM

"e-Devlet Aşamasını", gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla

3. ADIM

"Başvuru Formunu", her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

4. ADIM

Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmeyi de unutma!

ULUSAL STAJ PROGRAMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

📌Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

📌Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

📌Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve

📌Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.