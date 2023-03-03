Haberler Haberler ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU | Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU | Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP) için başvurular başladı. Tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile yükseköğretimde üç yıldır devam eden Kariyer Kapısı USP hakkında arama motorlarında Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 16:00
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU | Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU | Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı için başvurular başladı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yeni başvuruları alınan USP'de şehir tercihi güncellemeleri de açıldı. Peki Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir 2023? USP başvuru ekranı ve detaylar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile yükseköğretimde üç yıldır başarıyla sürdürülen Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvuruları başlamış olup, 18 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecektir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ULUSAL STAJ PROGRAMI NASIL BAŞVURULUR?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. ADIM
Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap

2. ADIM
"e-Devlet Aşamasını", gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla

3. ADIM
"Başvuru Formunu", her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

4. ADIM
Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmeyi de unutma!

ULUSAL STAJ PROGRAMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

📌Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

📌Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

📌Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve

📌Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

DİĞER
Müge Anlı'daki Recep Arı'nın katili en yakını çıktı! Cinayet sebebi eşinin yasak ilişkisiymiş
YÖK Başkanı Özvar açıkladı: "Depremden etkilenen öğrencilerimizden katkı payı alınmayacak"
Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip!
Icardi'nin alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (3 Mart 2023)
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı! 15:45
G.Saray çalışmalarını sürdürdü! G.Saray çalışmalarını sürdürdü! 15:39
Moura ve Zaniolo en kötüler arasında! İşte o anket Moura ve Zaniolo en kötüler arasında! İşte o anket 14:13
LeBron en az 3 hafta yok LeBron en az 3 hafta yok 14:31
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:35
Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray'a gelecek mi? 15:39
Daha Eski
NBA'da Şubat ayının en iyileri! NBA'da Şubat ayının en iyileri! 12:10
Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip! Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip! 12:21
Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta? Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta? 12:33
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı saat kaçta? 12:39
Çebi: Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz Çebi: Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz 12:39
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 12:47